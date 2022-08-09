34 волнистых попугая разом поселились в Иркутском зоосаде. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В Иркутской зоосаде массовое пополнение. Там поселились сразу 34 волнистых попугая. Об этом рассказали КП-Иркутск в пресс-служба зоопарка.

- Их передал детский сад №76, в живом уголке которого птицы содержались более двадцати лет, - говорят в Иркутском Зоосаде.

Для большой семьт построили новый вольер. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В зоопарке до этого уже жила пара попугаев и теперь их там 36. Для такой большой шумной семьи пришлось построить новый вольер. «Квартира» пернатым понравилась и они решили, что можно и дальше размножаться.

- Птицы довольно быстро освоились, а несколько самок уже отложили яйца и высиживают потомство, - поделились сотрудники зоопарка. – Будем либо расширять вольер, либо искать молодняку новых хозяев.

Кушают птички хорошо – в рационе специальный корм, фрукты, овощи. Пока лето им также дают свежую траву и веточки. Кстати, в природе попугаи как раз таки живут стаями. И семья в Зоосаде не самая большая. На воле попугаи могут жить вместе сотнями.

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