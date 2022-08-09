Дворы продолжают благоустраивать в Октябрьском округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске продолжают благоустраивать дворы. Как идут работы в Октябрьском округе, проверили депутаты Думы города Алексей Грешилов и Александр Перевалов совместно с представителями администрации.

Так, возле дома №32 по улице Красноярской укладывают бордюр, асфальтируют парковку и устанавливают освещение. А возле домов №176/170 и 176/187 на улице Советской демонтировали старое дорожное покрытие, впереди - асфальтирование и обустройство тротуаров и газонов.

- Проводим полную реконструкцию двора на территории ИВВАИУ, - прокомментировал Алексей Грешилов. - Жители просили увеличить количество парковочных мест и расширить проезд. В следующем году установим детскую площадку. Ежегодно приводим в надлежащее состояние по два-три двора.

На деньги «депутатского фонда» обновляют двор на улице Депутатской, 43/3. Местные жители говорят, что территорию не приводили в порядок 25 лет. Теперь здесь появится свежий асфальт, высадят кусты, обрежут деревья.

- Еще на этапе планирования работ стараемся учитывать просьбы иркутян, - отметил Александр Перевалов. - «Депутатский фонд» позволяет приводить территории в порядок, когда трудно привлечь финансирование по другим программам.

Кроме того, за счет «депутатского фонда» в Октябрьском округе обновят дворы на Красноярской, 70, Омулевского, 35 и Красноказачьей, 50-52. А на улице Трилиссера, 107, установят на спортивной площадке тренажеры.