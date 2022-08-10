1 сентября и в единый день голосования в Иркутской области усилят безопасность

1 сентября и в единый день голосования в Иркутской области обеспечат безопасность. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

О том, чтобы День знаний и единый день голосования в Приангарье прошли спокойно и без происшествий, позаботятся специалисты. Какие нужно принять меры, обсудили в областном правительстве.

- Для этого необходимо конструктивное взаимодействие между всеми ответственными ведомствами и органами, отработать алгоритм слаженных действий, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что с 1 по 18 августа в регионе проходит приемка образовательных организаций. Всего таковых в области 2083: 846 детских садов, 886 школ, 80 техникумов, колледжей, училищ и ссузов, 267 учреждений дополнительного образования. В этом году в День знаний за парты сядут 340029 ребят, в том числе 36500 первоклашек.

Ну а единый день голосования состоится 11 сентября, назначено 523 кампании в городах и районах области. Школам, где откроются избирательные участки, накануне, в субботу, рекомендуют провести вместо уроков дни здоровья, чтобы успеть подготовить помещения с учетом профилактики COVID-19.

- Со второй половины понедельника работа образовательных организаций должна возобновиться после дезинфекции и генеральной уборки, - подчеркнул Максим Парфенов.