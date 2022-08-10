Депутаты Думы Иркутска проверяют благоустройство в своих округах. Фото: соцсети Алексея Вепрева.

Как ведется благоустройство в округах, проверяют депутаты Думы Иркутска.

Так, возле домов № 25, 35-37 в микрорайоне Топкинском по просьбам жителей обустроили тротуары, около зданий №16-17 привели в порядок дорогу, а напротив дома № 48 появится детский городок.

- На площадке детско-спортивного комплекса уже установлены турники, карусель и другое оборудование. После бетонирования их оснований будет уложен резинопол, - сообщил заместитель председателя Думы Юрий Коренев. - Этот объект должен был стать завершающим в реконструкции сквера от дома № 38 до №48. Однако из-за задержки замены труб остальные работы приостановлены до 2023 года.

Кроме того, скоро закончат создавать бульвар в Солнечном. Пешеходная зона почти готова.

- Полностью выполнено основание, расширена детская площадка с резинополом, установлены удобные скамьи, проводится подготовка к монтажу освещения, - рассказал депутат Алексей Вепрев. - Планируем устройство газона и посадку деревьев.

А на улицах Гравийная, 12, 14 и Авиастроителей, 10 расширяют проезжую часть, обустраивают парковки, чинят дорогу у подъездов и обновляют освещение.

- Мне очень важно лично контролировать качество работ, - сказал депутат Николай Матвейчук, посетивший эти территории. - Также жители активно проводят общественный контроль. Старший по дому указал на нюансы, которые следует учесть в будущем. Часть уже включена в план на следующий год.