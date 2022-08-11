Иркутская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска

Приангарье продолжает поддерживать Донбасс. В город Кировск, над которым наш регион взял шефство на прошлой неделе во время визита туда губернатора Игоря Кобзева, направилась гуманитарная помощь - это 12 тонн продуктов, детских гигиенических наборов, канцелярии, книг, матрацев, постельного белья, а также оборудования для аварийно-восстановительных работ.

- Это целевая помощь - предварительно мы получили заявку от кировчан и администрации города, - прокомментировал заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков. - Для восстановления мирной жизни требуются бензопилы, бензокосы, генераторы. Помощь не прекращаем, в ближайшее время подготовим к отправке очередную партию.

Всего Приангарье направило на Донбасс около 200 тонн гуманитарной помощи - по большей части, это вода, продукты и предметы первой необходимости.

Напомним, передавать посылки иркутяне могут через благотворительные фонды «Звезда», «Сибирский характер» или областное отделение «Российского красного креста», кроме того, сбор ведет Общероссийский народный фронт. Координирует весь процесс Всероссийский студенческий корпус спасателей вместе с региональным ГУ МЧС России.