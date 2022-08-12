Рейды по поимке пьяных водителей пройдут в Иркутской области 12-13 августа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рейды по поимке пьяных водителей пройдут на дорогах Приангарья 12-13 августа. О сплошных проверках автомобилистов сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По словам полицейский, это необходимо, так как нетрезвые водители – это угроза жизни и здоровью людей на магистралях. Так, за семь месяцев 2022 года в регионе произошло 181 ДТП, водители-участники которых были либо пьяны, либо отказались пройти медосвидетельствование.
- В данных происшествиях 50 человек погибли и 250 получили травмы различной степени тяжести, - отмечают в региональном МВД.
Трагедии лучше предотвращать, поэтому полицейские и проводят такие сплошные проверки транспорта в регионе. С начала года инспекторы ГИБДД уже выявили более восьми тысяч нетрезвых автомобилистов, повторно сели за руль пьяными более полутора тысяч сибиряков.
Кстати, полицейские просят и жителей Приангарья проявлять свою гражданскую позицию и, если заметили нетрезвых на дорогах, звонить в отделения.
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