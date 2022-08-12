Военнослужащий из Баяндаевского района Баир Буяхаев погиб во время спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Баяндаевском районе родные и близкие попрощались с 32-летним военнослужащим Баиром Буяхаевым. Сержант героически погиб во время исполнения боевой задачи в ходе проведения спецоперации наи Украине. На малой родине у сибиряка остались жена и четверо детей. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

- Баир был старшим из трех детей в семье, - рассказали о военном родственники. - Рос любознательным, активным и ответственным ребенком. Старшинство в семье сформировало будущий характер мужчины - он всегда стремился заботиться о близких, помогать в трудных ситуациях словом и делом.

В 2012 году Баир Буяхаев заключил контракт и стал военнослужащим ВС РФ. За отличные показатели и послужной список попал в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (ДШБ), которая одной из первых вступила в бой во время спецоперации на Украине. За службу получил орден Мужества.

По словам близких мужчины, 8 июля боец был ранен осколком, а 11 июля он скончался в госпитале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 тонн гуманитарной помощи направлено в Кировск ДНР из Иркутской области. Всего регион отправил на Донбасс 200 тонн гуманитарных грузов. (подробности)

Иркутская область берет шефство над Кировском Луганской Народной Республики. Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом на Донбассе. (подробности)