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Политика12 августа 2022 4:21

Военнослужащий из Баяндаевского района Баир Буяхаев погиб во время спецоперации на Украине

Близкие и родственники попрощались с мужчиной 18 июля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Военнослужащий из Баяндаевского района Баир Буяхаев погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Баяндаевского района Баир Буяхаев погиб во время спецоперации на Украине

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Баяндаевском районе родные и близкие попрощались с 32-летним военнослужащим Баиром Буяхаевым. Сержант героически погиб во время исполнения боевой задачи в ходе проведения спецоперации наи Украине. На малой родине у сибиряка остались жена и четверо детей. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

- Баир был старшим из трех детей в семье, - рассказали о военном родственники. - Рос любознательным, активным и ответственным ребенком. Старшинство в семье сформировало будущий характер мужчины - он всегда стремился заботиться о близких, помогать в трудных ситуациях словом и делом.

В 2012 году Баир Буяхаев заключил контракт и стал военнослужащим ВС РФ. За отличные показатели и послужной список попал в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (ДШБ), которая одной из первых вступила в бой во время спецоперации на Украине. За службу получил орден Мужества.

По словам близких мужчины, 8 июля боец был ранен осколком, а 11 июля он скончался в госпитале.

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