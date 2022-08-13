Братчанка «обнулила» своей кредитный потенциал по указке аферистов и потеряла 1 млн рублей

Женщина поверила словам "сотрудника банка", набрала кредитов и перевела деньги мошенникам Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, очередной жертвой преступников стала инженер из Братска. Она набрала кредитов и перевела обманщикам более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

О «методах» наживы многие уже слышали: женщине позвонил якобы сотрудник безопасности банка, сказал, что кто-то хочет похитить ее сбережения.

- Братчанке предложили «защитить» свои накопления - снять деньги и положить на другой счет, а также «обнулить» свой кредитный потенциал, оформив денежные займы, - рассказывают полицейские.

Боясь потерять накопления, сибирячка, не раздумывая, согласилась провести все финансовые операции.

- В результате двухдневных консультаций телефонных аферистов, заявительница взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода в пользу мошенников и в результате лишилась более 1 миллиона рублей, - говорят в региональном МВД.

Только после этого, обманутая горожанка пошла в полицию. Сейчас специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Остальным держателям «пластика» полицейские еще раз напоминают, что к звонкам подобного рода. Если вам сообщают о кражах со счета, лучше оборвать разговор и самим позвонить в свой банк, номер которого есть на банковской карте.

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