На острове Конный высадили деревья в знак дружбы между Иркутском и Шэньяном. Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В честь 30-летия побратимских отношений между городами Иркутск и Шэньян в областном центре высадили деревья. Новая аллея появилась на острове Конный. В ее создании участвовали глава города, генеральный консул КНР в столице Приангарья, представитель МИД России, а также студенты и школьники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В честь 30-летия высадили 30 саженцев рябинника, - говорят в мэрии.

Напомним, что соглашение о побратимской связи между Иркутском и Шеньяном было подписано в 1992 году. За эти годы было проведено множество событий, направленных на их укрепление. Например, школьники двух городских школ изучают китайский язык и участвуют в программах обмена, а с 2007 года в областном центре открыт Центр китайского языка «Институт Конфуция ИГУ».

В честь 30-летней дружбы в Музее истории города Иркутска имени открылась выставка. Но и это еще не все праздничные события. Осенью в столице региона намечено проведение международного турнира по шахматам, мастер-классы по ушу и видеоконференции между студентами и школьниками.

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