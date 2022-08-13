В части домов Иркутска отключат горячую воду 15 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 планово пройдет в некоторых домах Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Кому-то повезет и подача ГВС возобновится в тот же день, а вот в каких-то домах горячая вода снова появится только 22 или 29 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосетей Иркутска.

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 нужно для ремонта

Конечно, отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 необходимо для ремонтных работ. Что запланировано у специалистов, они рассказали:

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети на бульваре Постышева, 13, - говорят работники. - По улице Карла Либкнехта проведем внутритрубную диагностику с применением роботизированного оборудования. В Правобережном округе запланирован ремонт тепловой сети по улице Киевской, 25 б и ремонт тепломеханического оборудования на котельной.

Ремонтировать сеть будут и по улицам Гидростроителей, 8 и 4-ой Железнодорожной в Свердловском районе и на улице Норильская, 2 – в Ленинском.

Продолжительным отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 будет в домах на улицах 4-я Советская, 6-я Советская, Карла Либкнехта, Трудовая – до 22 августа. Еще позже – 29 числа – подачу ГВС восстановят в домах на улице Баррикад.

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

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