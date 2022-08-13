Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки

Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2022 6:29

В части домов Иркутска отключат горячую воду 15 августа

Под отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 попадут здания во всех городских округах
Мария КНЯЗЕВА
В части домов Иркутска отключат горячую воду 15 августа

В части домов Иркутска отключат горячую воду 15 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 планово пройдет в некоторых домах Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Кому-то повезет и подача ГВС возобновится в тот же день, а вот в каких-то домах горячая вода снова появится только 22 или 29 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосетей Иркутска.

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 нужно для ремонта

Конечно, отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 необходимо для ремонтных работ. Что запланировано у специалистов, они рассказали:

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети на бульваре Постышева, 13, - говорят работники. - По улице Карла Либкнехта проведем внутритрубную диагностику с применением роботизированного оборудования. В Правобережном округе запланирован ремонт тепловой сети по улице Киевской, 25 б и ремонт тепломеханического оборудования на котельной.

Ремонтировать сеть будут и по улицам Гидростроителей, 8 и 4-ой Железнодорожной в Свердловском районе и на улице Норильская, 2 – в Ленинском.

Продолжительным отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 будет в домах на улицах 4-я Советская, 6-я Советская, Карла Либкнехта, Трудовая – до 22 августа. Еще позже – 29 числа – подачу ГВС восстановят в домах на улице Баррикад.

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08