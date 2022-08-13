Новые настилы для палаток и кострища обустраивают на Большой Байкальской тропе. Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Обустройство Большой Байкальской тропы в Иркутской области продолжается. На километровом участке в Прибайкальском нацпарке устанавливают новые настилы для палаток и кострища. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Новых настилов уже изготовлено десять штук, кострищ к окончанию работ будет сорок, - говорят в нацпарке. – Нам помогают росгвардейцы региона и воспитанники гвардейской смены «Байкал». Ребята работают быстро и качественно, очень ответственно подходят к процессу на всех этапах. Настилы и кострища собраны профессионально и рассчитаны на длительный срок службы.

Стоит отметить, что настилы предназначены не только для удобства туристов, они также снижают антропогенную нагрузку на маршрутах. В следующем году, кстати, работы по благоустройству ББТ продолжат.

В этом году, на популярном маршруте «Сухое озеро» уже успели обновить информационные аншлаги с познавательной информацией. Также в скором времени там поставят скамьи и установят кормушки для птиц.

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