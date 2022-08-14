Спасатели вывели с пика Любви на Аршане двух туристок из Иркутска. Фото: Агентство ГО и ЧС.

Пик Любви на Аршане - место популярное. Подняться туда считается делом несложным, вполне подходящим для прогулок выходного дня. На отдых в Тункинский район Бурятии обычно приезжают туристы из Иркутска, они и поднимаются в горы. О том, почему пришлось выводить двух девушек назад с помощью спасателей, рассказали в Агентстве ГО и ЧС Бурятии. Впрочем, причина понятна - переоценили свои силы, любой подъем требует физической подготовки.

- Вечером 13 августа поступило сообщение о том, что в горах две девушки нуждаются в помощи, - уточняют в Агентстве ГО и ЧС Бурятии. - По имеющейся информации, иркутянки, одной из которых 27 лет, а другой -21 год, отдыхая в Аршане, вышли прогуляться по тропе к пику Любви. Во время возвращения одна из девушек получила травму ноги, а у второй ухудшилось самочувствие, появились головокружение.

Спасатели отправились за туристками на пик Любви. Осмотрели их на месте, оказали помощь и помогли спуститься. Отдых иркутянок завершился в местной больнице, куда их в удовлетворительном состоянии доставили на скорой.