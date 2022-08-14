Ударивший полицейского в шею житель Иркутска осужден на 2, 1 года колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске осужден мужчина оскорбивший и применивший насилие к сотрудникам полиции. По приговору суда ближайшие 2, 1 года 32-летний мужчина проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД, СК и прокуратуры Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года мужчина у себя в квартире, после ссоры с матерью высказал в адрес, приехавших на семейный скандал сотрудников полиции угрозы применения к ним насилия, а также в ходе задержания нанес одному из сотрудников полиции удары в шею, - уточняют в силовых структурах.

Ко всему прочему, к моменту задержания он был в состоянии наркотического опьянения, в в руках держал нож. Полицию на помощь вызвала его испуганная мать. Пока дебошира везли в полицейский участок и в отделе МВД он продолжал оскорблять сотрудников. Дело рассматривалось Ленинским районным судом города Иркутска. Суд, в соответствии с законом, отправил его за решетку.