Непогода накроет Иркутск 15 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, днем порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. О непогоде, с которой могут быть связаны самые разнообразные ЧП, предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты на катерах и лодках, рыбной ловли, - советуют в МЧС. - Если вы едете на велосипеде или мотоцикле - остановитесь и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию!

Также небезопасно при грозовых раскатах находиться на открытом пространстве, прятаться под деревьями или находиться на горе. Лучше всего отказаться от турпоходов на это время и переждать непогоду дома, в офисе или, допустим, в супермаркете.

По прогнозу иркутского Гидрометцентра, в понедельник, 15 августа, в Иркутске ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем очень тепло, + 24...+26. Дожди, и местами сильные, ожидаются в западных, центральных и северо-западных районах региона.