Еще 598 жителей Иркутской области заразились коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу. Подтвержденных случаев инфицирования за последние сутки на 14 августа стало больше на 598, а общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 302 260. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Иркутской области.

- Госпитализирован 461 пациент ( за прошедшие сутки количество стационарных больных выросло на 18), - отмечают подробности в оперативном штабе. - Справились с болезнью и выписаны 178 человек.

На 14 августа не зафиксировано случаев смерти непосредственно от COVID-19, общее число прямых жертв пандемии в регионе - 8712. Однако одному из пациентов не удалось справиться с хроническим заболеванием, отягощенным вирусом.

Берегите себя и своих близких! Роспотребнадзор России заявляет, что пока нет никаких оснований для ужесточения профилактических мер по борьбе с COVID-19, так как заболевание в большинстве случаев протекает легко. Но прививки делать все-таки надо, особенно врачам и учителям. В поликлиниках рекомендованы маски, а пожилые люди уже сейчас ездят в них в транспорте.