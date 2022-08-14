Группа «Руки Вверх!» в октябре даст два концерта в Иркутске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа Руки Вверх в Иркутске в 2022 году даст два концерта. Коллектив «Руки Вверх!» приедет в Иркутск с двумя концертами в октябре (18+). Информация об этом размещена на официальном сайте группы.

Группа Руки вверх в Иркутске 2022

Мероприятия назначены на 26 и 27 октября. Оба концерта пройдут в ледовом комплексе «Айсберг». Стоимость билетов начинается от 1,8 тысяч рублей. Свободных мест пока хватает. Группа Руки Вверх в Иркутске осенью 2022 года побывает в рамках гастрольного тура, которых пройдет с востока на запад страны. Так, среди сибиряков первыми побывают на концертах жители Читы - их ждет два выступления, 21 и 22 октября. Один концерт, 24 октября, группа Руки вверх даст в Улан-Удэ, оттуда на два дня прибудет в Иркутск, а потом - дальше, в Красноярск.

На сайте группы отмечается, что группу «Руки Вверх!» и Сергея Жукова можно смело называть рекордсменами по концертным сборам. Ежегодно они дают около сотни концертов от Владивостока до Калининграда на самых крупных концертных площадках этих городов.

Ждем концерт группы Руки вверх в Иркутске в октябре 2022 года.