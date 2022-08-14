Тойота вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком на Качугском тракте под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП на Качугском тракте. Авария произошла в нескольких километрах от поселка Оек около 18.00. Об обстоятельствах ДТП рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Прибывшие на место инспекторы дорожно-патрульной службы выяснили, что водитель автомобиля «Тойота Ноах» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, - уточняют в полиции.

Это и стало причиной аварии. Минивэн врезался в идущий по трассе грузовик «ГАЗ». К счастью, обошлось без трагедии. Женщина, которая была за рулем минивэна и пассажир грузовика на скорой доставлены в больницу, живы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они направляют движущийся транспорт в объезд, регулируют движение. Также необходимо на месте уточнить все детали произошедшего, чтобы восстановить картину ДТП.