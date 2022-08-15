медведя из ИКЕА продают в Иркутске за 1,25 миллиона рублей. Фото: сервис «Авито»

Плюшевого медведя из ИКЕА продают в Иркутске за 1,25 миллиона рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 10 августа.

- Медведь от компании IKEA большой, редкий и уникальный в своем исполнении. Таких больше не будет. Он на свидании, он готовит кушать, он слушает музыку и, самое главное, он станет лучшим другом, - рассказал о товаре продавец.

Объявление опубликовано на Авито. Фото: сервис «Авито»

Напомним, ранее в Приангарье выставили на продажу большую акулу из ИКЕА по цене в 2,5 миллиона рублей. Всего на «Авито» было опубликовано 35 предложений из Иркутска. Их стоимость варьировалась от 650 рублей. К слову, ограничивала продавцов лишь их собственная фантазия.

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