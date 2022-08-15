6-летний ребенок пропал без вести в Иркутской области. Спустя несколько часов полиция прекратила поиски Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Помогите, ребенок пропал!» - накануне вечером, 14 августа, в дежурную часть полиции в Нижнеудинске обратилась взволнованная мать 6-летней девочки. Около 17:00 женщина заметила, что дочка, игравшая во дворе дома. Тогда она попыталась найти малышку самостоятельно, но это ни к чему не привело. Лишь когда стемнело, сибирячка пошла к правоохранителям. Ориентировку с описанием внешности девчушки тут же распространили среди полицейских и волонтеров.

- До самого утра поиски вели больше 50 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К счастью, многочасовые поиски помогли вернуть ребенка домой. Все это время без вести пропавшая непоседа спокойно спала…у бабушки своей подружки. Она убедила пожилую женщину, что мама разрешила остаться с ночевкой. Пенсионерка доверилась и не стала связываться с родителями юной гостьи.

- Сотрудники ОВД просят граждан, в гостях у которых находится посторонний ребенок, связываться с его родителями для уточнения информации, - призывают в региональном Главке МВД. - Возможно, в этот момент родственники, полицейские и неравнодушные люди ищут «пропавшего».

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