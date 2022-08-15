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Происшествия15 августа 2022 12:55

Школьница жестоко избила двух сверстниц в Братске

Полиция нашла буйную девочку и поставила ее на учет
Александр АРТЕМЬЕВ
Школьница жестоко избила двух сверстниц в Братске

Школьница жестоко избила двух сверстниц в Братске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шокирующее видео, на котором девочка-подросток жестоко избивает двух сверстниц в парке «Металлург» в Братске, попало в местные паблики в соцсетях. На кадрах видно, как школьница наносит девочкам удары ногами и руками. После чего одна из них оказывается в нокауте и падает на землю. Через несколько секунд избиение остановил подбежавший парень, который оттащил буйную девицу. Видео уже посмотрели не только подписчики паблика, но и полицейские.

- Все участники конфликта опрошены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С 15-летней зачинщицей и ее подругой, не попавшей на видео, проведена разъяснительная беседа. Девочки поставлены на учет. В отделе полиции они извинились перед пострадавшими сверстницами.

Добавим, что к выяснению причин ссоры между подростками, подключилась областная прокуратура, которая даст оценку работе системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.