Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД с наркотиками в рюкзаке в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД в Иркутске задержали пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном месте. Оказалось, он нес в рюкзаке наркотики растительного происхождения и бросился через трассу, заметив внимание полиции. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

-Автоинспекторы остановили пешехода-нарушителя, за плечами которого находился рюкзак с характерным запахом запрещённых трав растительного происхождения, - уточняют в полиции. - Содержимое рюкзака весом 2 килограмма 700 граммов, а также сам мужчина был доставлен в отдел полиции.

Как оказалось, задержали уже судимого за угон машины 37-летнего жителя города. Сейчас ему предстоит ответить по новой статье, уже за наркотики и их хранение в крупном размере . Полиция возбудила уголовное дело.