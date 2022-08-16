Еще 466 случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу. Количество подтвержденных случаев инфицирования 16 августа выросло на 466 случаев, а всего с начала пандемии зарегистрировано 304 212 случаев заболевания. об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Госпитализировано еще 27 пациентов, а всего в больницах находятся 526 человек, - сообщает пресс-служба.

Это относительно немного, но уже примерно в 2 раза больше, чем месяц назад. Именно поэтому развертываются дополнительные койки, прежде всего ориентированные на пожилых, в госпитале ветеранов.

По счастью, новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число жертв пандемии - 8713, а от сопутствующих заболеваний умерли двое, а всего - 740 человек.