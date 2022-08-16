Стало известно, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 17 августа
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Отключение света в Иркутске 17 августа запланировано в Правобережном, Свердловском, Октябрьском районах. Это связано с плановыми работами на сетях. Света в домах не будет до 8 часов. При этом по некоторым адресам, неудобства не продлятся больше получаса. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.
- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.
Отключение света в Иркутске 17 августа будет компенсировано надежной работой сетей на долгие годы.
Свет на будет в части трех районов города.
Отключения продлятся до 8 часов.
По некоторым адресам света не будет лишь около 30 минут
Актуальные адреса и сроки
Жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам
Больше всего адресов, попадающих под отключение, в Правобережном районе.
Адреса в Свердловском районе.