Стало известно, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 17 августа Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света в Иркутске 17 августа запланировано в Правобережном, Свердловском, Октябрьском районах. Это связано с плановыми работами на сетях. Света в домах не будет до 8 часов. При этом по некоторым адресам, неудобства не продлятся больше получаса. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение света в Иркутске 17 августа будет компенсировано надежной работой сетей на долгие годы.

Отключение света в Иркутске 17 августа: адреса

Свет на будет в части трех районов города.

Отключения продлятся до 8 часов.

По некоторым адресам света не будет лишь около 30 минут

Актуальные адреса и сроки

Жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам

Больше всего адресов, попадающих под отключение, в Правобережном районе.