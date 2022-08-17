Житель Улан-Удэ отсудил у туроператора 250 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина планировал отправиться в Мексику. Для этого он заключил договор с одним из туристических агентств города и внес 50-процетную предоплату. Это 162 500 рублей. Но полет не состоялся. Вернуть деньги тоже сразу не удалось. Туроператор проигнорировал требования. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Требования потребителя оставлены без удовлетворения, в связи с чем потребитель был вынужден обратиться за помощью, - сообщают в ведомстве. -Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось в суд с иском в целях защиты прав потребителя.

Судья постановил взыскать с туроператора в пользу потерпевшего 249 750 рублей. Из них – 162 500 – предоплата за путевку, 6000 – компенсация морального вреда, а 81 250 – штраф за отказ отдать деньги добровольно. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщается на сайте ведомства.