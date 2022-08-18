Турнир по Панна-Болу прошел в Иркутске

Турнир по Панна-Болу завершился в Иркутске. Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

Турнир по Панна-Болу завершился в Иркутске. В турнире участвовали 25 команд из городских округов. Накануне стали известным названия команд-победителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Первое место занял коллектив «Нави-ПРОГРЕСС», второе у ребят из команды «Zoom», - рассказывают в мэрии. – Эти ребята все из Свердловского округа. А вот на третьем месте спортсмены из Октябрьского района, команда «Бригантина».

Победители и призеры получили медали и кубки. Стоит отметить, что соревнования прошли на ура и теперь этот турнир станет ежегодным.

СПРАВКА "КП"

Панна-бол – вид уличной игры, зародившейся в Амстердаме. Она представляет собой игру в футбол в сетке. Здесь важно уметь делать разные эффектные трюки, а бросок между ног соперника ценится выше, чем гол в ворота. В России последнее время эта игра очень популярна.

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