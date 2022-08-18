Сгоревший УАЗ с застреленными людьми обнаружили под Тулуном. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники уголовного розыска из Тулуна задержали местных жителей, которые могут быть причастны к расстрелу двоих человек, найденных в сгоревшем в автомобиле УАЗ. Об этом сообщают в ГУ МВД и СУ СК по Иркутской области.

-16 августа в лесу, примерно в 20 километрах от поселка Аршан Тулунского района Иркутской области в сгоревшем автомобиле УАЗ обнаружены значительно поврежденные огнем тела двух человек с огнестрельными ранениями, - уточняют силовики.

Кто и почему убил неизвестных, сейчас выясняется. Пока предполагается, что к расстрелу в тайге могут иметь отношение двое местных жителей 34 и 36 лет. Расследование уголовного дела, которое должно прояснить, что именно произошло в лесу, продолжается. Пока ходят слухи о том, что те и другие уже были знакомы, а ссора якобы могла произойти из-за какой-то мелочи.