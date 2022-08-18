Мужчину, который 21 год назад убил друга родственницы в Иркутске, задержали в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арестован мужчина, в 2001 году совершивший убийство в Иркутске. Он застрелил в пьяной ссоре друга своей родственницы. И сбежал в Краснодар. Об этом сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже, расположенном на одной из улиц Октябрьского района Иркутска, в ходе пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры, - уточняют подробности в СК. - От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Понимая, что задержание и солидный срок неизбежны, стрелявший подделал паспорт и уехал из Сибири в Краснодар. Там он и жил все эти годы. В августе эта история все-таки закончилась его поимкой. Следователи СК совместно с сотрудниками угро Иркутской области смогли его вычислить. Сейчас его уже привезли в Иркутск.

Сейчас мужчине уже 42 года, но ему придется ответить за преступление, совершенное в молодости. Судом он заключен под стражу.