Жителям Иркутской области с ментальной инвалидностью будут комплексно помогать с социализацией Фото: Иван МАКЕЕВ

Людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в Иркутской области начнут комплексно сопровождать. Это значит, что разные министерства и специалисты будут помогать им социализироваться, включиться в жизнь, учиться и работать. Концепцию работы до 2025 года уже утвердили. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

- Особенности развития людей с ментальными нарушениями ограничивают или делают невозможной их самостоятельную жизнь в обществе без квалифицированного сопровождения и комплексной поддержки, - сказала заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова.

Так, в планах разработать систему, благодаря которой у детей смогут еще раньше диагностировать ментальные и психофизические нарушения, а родителей смотивируют включать их в процесс комплексного сопровождения.

Кроме того, обеспечат равный доступ людей с ментальными нарушениями к реабилитации и абилитации (приспособлению к жизни в обществе), гарантируют дошкольное, школьное и дополнительное образование для инвалидов с учетом их потребностей и возможностей, а также будут развивать технологии, позволяющие им жить и работать вне стационара.