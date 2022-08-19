Экс-глава правительства России Сергей Степашин приехал в Иркутск.

Председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин посетил Иркутск. Экс- глава правительства РФ посетил город и вместе с губернатором Игорем Кобзевым и мэром города Русланом Болотовым участвовал в церемонии, посвященной присвоению звания «Дом образцового содержания» дому № 50 по ул. 5-й Армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Было подчеркнуто, что традиция выделять такие дома была распространена в СССР.

– В Советском Союзе отмечались лучшие во всех отношениях дома: где было действительно тепло, светло, чисто и жильцы друг друга знали и уважали, – подчеркнул Сергей Степашин. -. Эту традицию возобновили в фонде ЖКХ и Минстрое несколько лет назад. Мало построить дом, мало его капитально отремонтировать, он должен хорошо содержаться. В этом огромная заслуга жильцов и тех, кто организует их работу.

Что это за здание? Это четырехэтажный дом дом на 38 квартир, которому уже больше 50 лет - он построен в 1971 году. В 2015 году жители настояли ( и сами взялись за дело) на благоустройстве сквера с декоративными посадками и местами для отдыха во дворе. УК и жильцы следят за состоянием здания. За последний десяток лет установили над подъездами козырьки, утеплили и оштукатурили фасад, реконструировали электрощитовые, отремонтировали полы на лестничных клетках, откосы оконных проемов, переоборудовали и окрасили элеваторные узлы, провели ремонт крылец и электрооборудования. Кроме того, в подъездах модернизировали систему освещения с использованием энергосберегающих технологий.

Кроме того, Сергей Степашин побывал на строительстве Суворовского училища, побывал центре «Патриот». Все это будет единым центром военно-патриотического воспитания молодежи, где будут заниматься школьники.