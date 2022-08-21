Житель Иркутской области убил приятеля, завернул тело в ковер и на коне увез его к ручью

Фото: МВД Иркутской области

В МВД и СК Иркутской области сообщили о поимке подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Правоохранители задержали жителя одной из деревень Аларского района. Мужчину подозревают в убийстве по неосторожности.

По данным ведомств, в мае 2022 года между двумя односельчанами произошла перепалка на бытовые темы. В наивысшей точке конфликта подозреваемый захотел решить ссору крайними методами и нанес жертве увечья, которые оказались несовместимы с жизнью.

- Решив скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело скончавшегося в ковер, погрузил в телегу, запряженную конем, после чего вывез в лесной массив, расположенный в нескольких километрах от населенного пункта, где скинул тело в ручей и закидал ветками, - рассказали подробности в МВД региона.

Теперь против 30-летнего жителя Аларского района завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", его задержали под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.