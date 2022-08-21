В Иркутске хирурги пересадили двухлетнему ребенку часть кишечника на место пищевода

Фото: пресс-служба Минздрава Иркутской области

В Иркутской детской областной больнице провели сложнейшую операцию для двухлетнего мальчика из Улан-Удэ. Ребенок страдал от редкой патологии - у него отсутствовала связь между верхней и нижней частью пищевода. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Ребенок ждал операцию у иркутских врачей больше года. Сначала преградой стали респираторные заболевание мальчика, а потом начался коронавирусный карантин. Только в 2022 году ему удалось попасть в Приангарье. До этого он уже перенес одну сложную операцию, почти сразу после рождения - врачи установили мальчику гастростому. Это трубка, ведущая в желудок, по которой искусственно можно подавать в него еду. Однако такая трубка может служить только временным вариантом.

Задача у иркутских врачей была непростая: пересадить часть кишечника и тем самым создать соединяющий канал между двумя частями пищевода. Спрогнозировать длительность операции тоже было практически невозможно.

- Мы вырезали часть ободочной кишки, 15 сантиметров. Протягиваем будущий пищевод через диафрагму и, сохраняя ориентацию по направлению движения пищи, вшиваем на новое место. Так ребёнок получает новый пищевод, - рассказал о деталях хирург Алексей Страшинский.

Операция длилась 7 часов - с десяти утра до пяти вечера. Ребенка спасали три хирурга, один из которых сразу отправился на дежурство.

Теперь мальчика ждет период восстановления после операции, а после он сможет как и другие дети спокойно жить и взрослеть.