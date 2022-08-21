Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 4:15

Поиски ушедших за грибами пенсионера и внука идут в лесу под Братском

Родственники пошли за грибами и не вернулись к назначенному сроку
Дарья БОЛЕСОВА
За последние двое суток в лесах потерялись 7 человек, среди которых 4 детей

За последние двое суток в лесах потерялись 7 человек, среди которых 4 детей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили о начале поисков пенсионера и его внука, которые пропали в лесах Братского района. 67-летний Виктор Тирский вместе с 14-летний Данилом Зыковым ушли за грибами в лес, примыкающий к садоводству "Дунайское взморье" 19 августа.

- Со слов женщины, ранее дедушка уже уходил за грибами в указанную местность. Кроме того, пенсионер ранее работал геологом и часто охотился, при себе у него имелись продукты питания на сутки, а также компас, - пояснили в ведомстве.

Из особых примет у мужчины рыжие усы, борода и рост 165 сантиметров, у ребенка - очки, худощавое телосложение и рост 176 сантиметров. Если вы располагаете какой-то информацией о пропавших, обращайтесь в полицию для помощи в поисках.

Напомним, ночью 21 августа в лесах Тайшетского района пропали 32-летний мужчина с тремя детьми. Они выехали в лесополосу на автомобиле к деревне Красный Бор и не вернулись.