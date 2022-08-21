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Общество21 августа 2022 5:19

В 2022 году администрация Тайшета получила 14,7 млн рублей на благоустройство

Глава региона приехал проверить ход работ
Дарья БОЛЕСОВА
Больше всего жители города ждут окончания ремонта дорог

Больше всего жители города ждут окончания ремонта дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассказали о поездке политика в Тайшет. Он решил проверить, как проходят работы по благоустройству города. В 2022 году на ремонт дорог и парков выделили 14,7 миллиона рублей.

Первым делом посетили площадку сквера имени Ивана Бича. На обустройство пешеходных дорожек, монтаж ограждений, скамеек, урн и строительство детской площадки потратили 6 миллионов рублей. Работы все еще продолжаются,

Животрепещущим вопросом для местных жителей стал капитальный ремонт дороги по улице Пролетарской. Власти обещали доделать ее в 2022 году, но не вышло - мешает незакрепленный грунт. Если с ним не провести предварительную работу, асфальт просто разрушится. Поэтому сейчас решили укрепить слои земли, а в следующем году уже заасфальтировать.

- 1 ноября должен быть готов проект развития дорожной сети Тайшета. Необходимо понимать, как и в какой период будут ремонтироваться городские дороги, обсудить эти вопросы с жителями. В свою очередь мы сможем понимать, как область сможет помочь городу в этом вопросе с финансированием, - сказано в сообщении пресс-службы.