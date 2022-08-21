В 2022 году администрация Тайшета получила 14,7 млн рублей на благоустройство

Больше всего жители города ждут окончания ремонта дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассказали о поездке политика в Тайшет. Он решил проверить, как проходят работы по благоустройству города. В 2022 году на ремонт дорог и парков выделили 14,7 миллиона рублей.

Первым делом посетили площадку сквера имени Ивана Бича. На обустройство пешеходных дорожек, монтаж ограждений, скамеек, урн и строительство детской площадки потратили 6 миллионов рублей. Работы все еще продолжаются,

Животрепещущим вопросом для местных жителей стал капитальный ремонт дороги по улице Пролетарской. Власти обещали доделать ее в 2022 году, но не вышло - мешает незакрепленный грунт. Если с ним не провести предварительную работу, асфальт просто разрушится. Поэтому сейчас решили укрепить слои земли, а в следующем году уже заасфальтировать.

- 1 ноября должен быть готов проект развития дорожной сети Тайшета. Необходимо понимать, как и в какой период будут ремонтироваться городские дороги, обсудить эти вопросы с жителями. В свою очередь мы сможем понимать, как область сможет помочь городу в этом вопросе с финансированием, - сказано в сообщении пресс-службы.