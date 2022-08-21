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Общество21 августа 2022 6:39

В 2022 году в Иркутской области "набор первоклассника" подорожал до 25 тысяч рублей

Родителям приходится все больше денег тратить на сбор детей в школу
Дарья БОЛЕСОВА
В этом году особенно сильно подорожали шариковые ручки и тетради

В этом году особенно сильно подорожали шариковые ручки и тетради

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутстате рассказали, сколько денег нужно для сбора первоклассника в школу в 2022 году. Оказалось, что цифры не идут ни в какое сравнение с прошлым годом - общие затраты увеличились минимум на 20%. Причем очень важно, собираете вы девочку или мальчика.

В среднем "набор первоклассника" с самыми основными необходимыми вещами стоит около 25 тысяч рублей. Если собирать в школу мальчика, можно потратить 23,6 тысячи рублей. А вот купить все необходимое для девочки обойдется в 29,5 тысячи рублей.

- В базовый "набор первоклассника" входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек (всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи). Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом, - сказано в релизе ведомства.

Меньше всего подорожала одежда, а вот цены на шариковые ручки подскочили на 45%.