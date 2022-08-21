Уроженца Шелехова посмертно наградили Орденом Мужества за подвиги на Украине

Фото: пресс-служба администрации Шелехова

Уроженец Шелехова, 26-летний старший лейтенант Степан Милоградов получил Орден Мужества посмертно за подвиги на Украине. Он погиб во время боевой операции. Об этом сообщил мэр города Степан Липин.

Милоградов родился и вырос в Шелехове, здесь он занимался в различных спортивных секциях и думал о своем будущем. Степан выбрал карьеру военного и поступил в профильный университет в Благовещенске. Позже служил в Чечне. В 2021 году он женился, а 24 февраля 2022 года отправился на Украину - на фронт.

Он получил ранение во время ведения боевых действий, но позже оправился в госпитале и снова вернулся на фронт. Он погиб на Украине, за стойкость его посмертно наградили Орденом Мужества.

- От всего сердца соболезную родным и близким Степана. Эту боль не выразить никакими словами. Шелехов скорбит вместе с вами. До последнего Степан был верен воинской присяге и своему долгу. Склоняю голову перед доблестью и мужеством павшего героя. Вечная ему память и вечная слава! - заявил мэр города Липин.

Церемония похорон состоится 22 августа в 12:30 на площади у администрации Шелехова.