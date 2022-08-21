Рассказываем, какой будет погода в понедельник 22 августа в Иркутске

На Байкале дожди будет усиливать сильный порывистый ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС Иркутской области предупредило местных жителей о надвигающейся на регион непогоде. Синоптики обещают дожди и грозы в некоторых территориях региона, а также порывистый ветер до 14 метров в секунду. Какая при этом погода будет в Иркутске и на Байкале, рассказывает "КП-Иркутск".

- 22 августа местами в северных, западных, центральных районах и горах Восточного Саяна ожидаются сильные дожди, ливни, днем по области грозы. В Тайшетском, Чунском, северных районах +5,+10°, при прояснении 0,+5°, днем +15,+20°, местами +9,+14°, - рассказали в ведомстве.

В Иркутске сильных дождей и гроз можно не ждать, однако ветер не слишком порадует, средняя скорость составит 9 метров в секунду. При этом воздух днем прогреется до +20 градусов. А на Байкале по южной его части как раз пройдут грозы. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. При планировании туристических маршрутов лучше учитывать подобные погодные условия.