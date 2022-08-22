Олененок родился в иркутском зоосаде

Олененок с мамой в Иркутском зоосаде. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В семье пятнистых оленей Сигурда и Таси в Иркутском зоосаде пополнение. У пары родился олененок. Рассказывать о появлении малыша сотрудники организации решились не сразу, а спустя семь дней, поэтому новому обитателю от роду чуть больше недели. Об этом в КП-Иркутск узнали от сотрудников зоопарка.

- Пара оленей живет в Зоосаде с 2015 года, и ни разу не приносила потомства, поэтому неожиданное событие вдвойне радостно, - говорят в зоопарке.

Кстати, новая жизнь вызвала небольшие пертурбации. Отца семейства временно переселили к коровам и яку, чтобы он ненароком не навредил новорожденному.

- Такое необычное соседство удивляет наших посетителей, но не несет неудобств самим животным: они мирно сосуществуют и спокойно делят просторную территорию, - уверяют зоологи.

Малышу с оленихой в вольере вольготно и спокойно. Лишний раз к ним сейчас никто не заходит.

- Тася очень трепетно относится к своему сыну, защищает и оберегает его, - говорят в Зоосаде. - В ее вольер теперь заходят только для проверки состояния животных, пока даже уборка не ведется. Просим посетителей также вести себя тихо рядом с оленихой и олененком.

Пока что малыш питается только молоком матери, но подражает ей и делает вид, что лакомится сеном и листьями. Кстати, уже известна и дальнейшая судьба малыша: когда он подрастет, ему найдут дом в другом зоопарке.

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