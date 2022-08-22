Прививки против гриппа начали делать в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

- В Иркутск уже поступила первая партия вакцины для взрослого населения в размере 264 тысячи доз, - подчеркнул Алексей Шелехов. - В преддверии учебного года приоритетной вакцинации подлежат работники сферы образования. Кроме того, обязательно рекомендовано поставить прививку лицам, составляющим группу риска осложненного течения инфекции.

Ожидается, что вакцина против гриппа для детей поступит в Иркутскую область в сентябре этого года. Напомним, привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Тем временем, жителям региона напоминают и о важности вакцинации и ревакцинации против коронавируса. Пройти иммунизацию также можно в поликлиниках. Пункты вакцинации обеспечены препаратом.

А в медицинских учреждениях Приангарья еще на прошлой неделе начали разворачивать дополнительные места для лечения пациентов с COVID-19. Так, в Иркутском госпитале ветеранов 185 коек перевели для приема зараженных ковидом. Всего в стационарах региона действуют около 900 коронавирусных коек.