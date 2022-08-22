Топ вакансий в Иркутске в августе 2022 с зарплатой от 95 до 150 тысяч рублей составил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, если в конце лета вы задумались о поиске работы, то этот рейтинг для вас. Сервис SuperJob составил Топ самых достойных вакансий в Иркутске в августе 2022. Специалисты в очередной раз изучили предложения работодателей в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, рассказываем, на каких вакантных должностях в Иркутске можно зарабатывать от 95 до 150 тысяч рублей в месяц.

Итак, самое заманчивое предложение в августе 2022 ждет начальника ремонтного цеха. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт работы в этой сфере, а также профессиональное образование.

- На втором месте — вакансия программиста «1С» с зарплатой от 100 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – От соискателя требуют опыт работы на аналогичной должности от одного года, навык работы с типовыми и нетиповыми конфигурациями. Кроме этого, он должен понимать основы бухгалтерского учета.

«Бронза» рейтинга в августе у токаря, которому готовы платить 95 – 150 тыс. рублей. От специалиста ожидают опыт работы от трех лет и наличие четвертого разряда. Работать придется вахтами. Также в список лучших вошли вакансии инженера производственно-технического отдела с зарплатой 90 тыс. рублей и руководителя отдела маркетинга и рекламы, с доходом 90 тыс. рублей.