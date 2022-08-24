«Слата» приглашает иркутян сдать вторсырье и получить бонусы на ФрешКарту. Фото: ООО «Маяк»

Сеть супермаркетов «Слата» и благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» предлагают жителям Иркутска поучаствовать в акции #Скажи_мусору_НЕТ.

В августе добровольцы фонда путешествовали по Приангарью с передвижными пунктами сбора вторсырья. Свой тур они заканчивают, как обычно, в областном центре. В течение трех дней, с 24 по 26 августа, местные жители могут сдать отходы в переработку и получить за это бонусы на ФрешКарту.

Например, за каждые 10 килограммов макулатуры начислится по 100 бонусов, за каждые два килограмма чистого пластика или за 15 килограммов стекла - тоже. А за 10 килограммов металла ФрешКарта пополнится на 150 бонусов.

Итоги областного эко-фестиваля подведут 26 августа. В этот день возле "Слаты" на Дальневосточной состоится награждение победителей, а также конкурсы, лекции, мастер-классы и модные показы.

Афиша. Фото: ООО «Маяк»

КОНКРЕТНО

Куда нести вторсырье

24 августа отходы принимаются возле супермаркета по улице Розы Люксембург, 359,

25 августа - по улице Академическая, 31, ТЦ «Версаль»,

26 августа - по улице Дальневосточная, 164/4.