Открытие H&M состоялось в Иркутске перед окончательным уходом с российского рынка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любители шоппинга по всей стране с нетерпением ждали возвращения популярной шведской сети магазинов одежды. Сегодня, 24 августа, в торговом центре «Модный квартал» состоялось открытие H&M в Иркутске. Магазин впервые распахнул двери для покупателей после заявления об уходе с российского рынка. В сети делятся фотографиями длинной очереди, которая образовалась в ТЦ.

Открытие H&M в Иркутске

В июле руководство компании анонсировало крупный сейл оставшейся на складах продукции. При этом скидки и акции пообещали сохранить. Как стало известно, реализация товаров стартует в августе и будет проходить в течение месяца.

Напомним, ранее в областном центре работали две точки шведского масс-маркет бренда, но в «СильверМолле» открытия H&M в Иркутске так и не состоялось. Однако в торговом центре пообещали держать покупателей в курсе событий.

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