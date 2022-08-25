Депутаты ЗС посетили Жигаловский район, где капитально ремонтируют 27 социальных учреждений

В Жигаловском районе идет капремонт 27 соцобъектов.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области ознакомились с тем, как идет капитальный ремонт социальных учреждений в Жигаловском районе. Парламентарии находятся в рабочей поездке в северной территории. В этом году там кардинально обновляют 27 соцобъектов, в том числе это 24 школы и детсада, а также три учреждения культуры.

Так, спикер ЗС Александр Ведерников, председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова осмотрели школу №1 им Г.Г. Малкова, где заменили крышу и полностью отремонтировали первый этаж здания. Ремонт продолжится, в 2023 году планируется привести в порядок второй и третий этажи. Во многих кабинетах появилась также новая мебель, техника, обновлены лаборатории. Вторую жизнь получило и здание школы №2, где располагаются еще и аудитории Балаганского аграрного техникума. Здесь заменили кровлю, окна, утеплили фасад, провели внутреннюю отделку. Обе школы откроются 1 сентября. Также ремонт закончен в детском саду №4 «Геолог», где осталось только благоустроить площадки для прогулок.

Кроме этого, в Жигаловском районе частично отремонтировали здание и закупили инвентарь для лыжников и волейболистов в детско-юношеской спортивной школе «Сила Сибири». Посещают секции 428 человек.