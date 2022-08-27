Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в Братске Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи региона выясняют обстоятельства гибели 22-летней беременной в Братске. Она скончалась спустя некоторое время после того, как приехавшие на вызов медики скорой помощи ввели ей внутривенно препарат. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Произошло это 23 августа. Братчанка пожаловалась своему сожителю на повышение температуры и затрудненное дыхание. Мужчина вызвал скорую.

- Врачи скорой помощи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание, - рассказывают в Следственном комитете региона. - Проведенные медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Следователи изъяли медицинскую карту погибшей, карту вызова скорой, аудиозаписи разговоров и информацию о выданных лекарствах. Проводится опрос свидетелей. Будут проведены необходимые экспертизы.

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