Деревянный дом сгорел на улице Провиантская в Иркутске 27 августа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь вспыхнул в жилом деревянном доме на улице Провиантская в Иркутске утром 27 августа. Сообщение на пульт пожарным поступило в начале седьмого утра. К месту тут же выехали четыре спецмашины и 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда прибыли на место, дом горел, была угроза, что пламя перекинется на соседние здания, - рассказывают пожарные. - Руководитель тушения пожара направил все силы и средства на защиту соседних построек и ликвидацию открытого горения.

В 06.26 утра пожар лик локализован; меньше, чем через 20 минут – потушен. Можно сказать, что дом сгорел полностью – 48 квадратных метров жилья, также пожар успел зацепить и соседнее здание – повреждена кровля и чердачное перекрытие на площади в 8 «квадратов».

Дознаватели начали проверку, им предстоит установить точную причину происшествия. На данный момент специалисты не исключают, что это было короткое замыкание.

Тушили пламя 14 пожарных Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь вспухнул ранним утром 27 августа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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