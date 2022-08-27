Еще 706 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Еще 706 случаев заражения коронавируса подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растет заболеваемость коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе еще 706 жителей получили положительные результаты тестов на COVID-19. Таким образом, общее число случаев инфицирования в нашем регионе достигло 311 845. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приангарья.

- В ковидных госпиталях региона лечим 683 пациентов, - говорят специалисты.

Радует, что большинство из заразившихся справляются с болезнью, так уже здоровели 301 217 сибиряков, 749 из них за последние 24 часа. Увы, помочь медики смогли не всем. С начала распространения COVID-19 в регионе от него погибли 8 721 человек. Также от иных болезней умерли 758 пациентов с диагнозом коронавирус, трое из них скончались за последние сутки.

Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 27 августа лидерами по заболеваемости являются Иркутск (296 за сутки), Братск (+69), Иркутский район (+38), Ангарск (+36), далее следуют Усть-Илимск и Нижнеудинский район ( по +33).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 августа

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 августа. Фото предоставлено оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье.

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