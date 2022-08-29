Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске. При этом, ограничение в День знаний действует во всех городах Приангарья. Об этом сообщают в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября в Иркутске

- Запрет будет действовать 1 сентября с 8-00 до 23-00 часов, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске во всех магазинах и супермаркетах города, однако гостям кафе и ресторанов в заказе горячительных напитков не откажут, так как для общепита ограничение традиционно не действует. Очевидцев просят сообщать о нарушениях, касающихся розничной торговли спиртным в День знаний. Сообщать информацию необходимо в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по официальным телефонам.

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