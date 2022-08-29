За три года «Слата» в Иркутске планирует увеличить долю товаров от местных производителей до 30%

За три года «Слата» планирует увеличить долю товаров от местных производителей до 30%. Фото: ООО «Маяк».

С августа 2020 года в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» развивается проект «Местные производители». Для малого бизнеса это шанс попасть на полки супермаркетов в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье и получить доступ примерно к 300 тысячам покупателям в день. А сеть, в свою очередь, предоставляет покупателям широкий выбор местной продукции. Сейчас это особенно актуально - потребность в импортозамещении растет.

- У нас нет ограничений по объемам, мы оказываем консультации и поддержку для малого и микробизнеса, обеспечиваем маркетинговое сопровождение и сформировали облегченный договор для малого и среднего бизнеса, - рассказала руководитель дирекции развития продаж ТС «Слата» Юлия Климова.

Так, снижены требования по минимальным объемам поставок - начать сотрудничество можно всего с одной торговой точки. О тех, кто стартовал с минимума и развился до полного покрытия сети или представляет уникальное производство в области, исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер рассказывает в видеопроекте «Время местных».

Продукция местных поставщиков представлена более чем в 360 магазинах «Слата» и «ХлебСоль». Это охлажденное мясо, пельмени и позы, фермерская молочная продукция, замороженные полуфабрикаты, готовая еда, кондитерка, продукция из диких ягод, произведенная с помощью гидропоники зелень, картофель и морковь, мороженое, попкорн, а также мыло, стиральный порошок, наполнитель для кошачьих туалетов и многое другое.

В планах у компании до 2025 года нарастить долю товаров от местных производителей в товарообороте «Слаты» до 30%.

Чтобы проект развивался еще активнее, торговая сеть объединила усилия с партнерами «Сбер», «Мой бизнес» и Министерством сельского хозяйства Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Как подать заявку

Поставщик может узнать всю необходимую информацию и подать заявку на специальном сайте www.slata-mestnye.com.