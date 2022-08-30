Землетрясение силой в 4 балла произошло в Бурятии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Землетрясение в Бурятии произошло накануне в 22.05. Иркутские сейсмологи оценили его в 4 балла. Эпицентр находился в 7 километрах от поселка городского типа Янчукан в Северо-Байкальском районе. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия и Единой геофизической службы Российской академии наук.
- Энергетический класс события составил 9.9, - говорят специалисты. – По данным единой диспетчерской службы Северо-Байкальского района толчки жителями не ощущались.
Жалоб к спасателям не поступало, все в республике работает в штатном режиме, угрозы нет. Но есть вероятность афтершоков.
- На территории республики вероятность землетрясений находится на уровне фоновых значений, возможно проявление афтершоковой активности, - гласит сводка на сайте республиканского МЧС.
Эпицентр последнего землетрясения отмечен на карте желтым цветом. Фото: Единая геофизическая служба РАН
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