Самку лемура привезли в Сибирский зоопарк Иркутска из Удмуртии

Джулиан и Джипси уже подружились. Фото: Сибирский зоопарк

В Сибирском зоопарке Иркутска пополнение. В рядах пушистых – новенькая. Свататься к лемуру Джулиану приехала из государственного зоологического парка Удмуртии самочка Джипси. Пара уже нашла общий язык и подружилась. И это здорово, ведь новый лемур остается в столице Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в зоопарке.

- Джипси два года, - поделились в Сибирском зоопарке. – Девочка активная, адаптировалась к новому месту, кушает с аппетитом. Она уже прошла карантин и накануне состоялось первое знакомство.

Джулиан появился в Сибирском зоопарке чуть больше года назад и все это время ему искали пару.

- Приматы – социальные животные, им это необходимо, - делятся специалисты. - Сложность заключалась в том, чтобы найти на территории страны не родственницу Джулиана, так как мадагаскарских лемуров в большом количестве в нашу страну все же не заводят. К счастью, нашли.

И к счастью, при первой встрече не произошло никаких драк, лемуры приняли друг друга спокойно. Джулиан с осторожностью обнюхивал Джипси, а она тут же принялась его вылизывать.

- Сейчас они еще не зрелые, по меркам лемуров – это подростки, но с некоторой уверенностью, можно сказать, что у пары есть шансы, - заключают в зоопарке.

Сейчас лемуры - подростки, но так как они тепло приняли друг друга, в будущем у них есть все шансы стать парой. Фото:Сибирский зоопарк

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