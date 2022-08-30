«Вальс яхт» в Иркутске в честь Дня знаний и юбилея региона пройдет 2 сентября. Фото: пресс-служба министерства по молодежной политике Иркутской области

«Вальс яхт» в Иркутске пройдет 2 сентября с 20:00 до 21:30 в акватории водохранилища. Завораживающее мероприятие в этом году посвящено Дню знаний и юбилею Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе министерства по молодежной политике Иркутской области.

«Вальс яхт» в Иркутске

- Яхты с подсвеченными парусами станцуют под музыку – от ледокола «Ангара», вдоль плотины ГЭС и завершат выступление в заливе Якоби, - рассказали в министерстве. - Приглашаем всех жителей города посетить мероприятие и зарядиться эмоциями!

Важно! Парковка машин на плотине запрещена, организаторы рекомендуют оставлять транспорт возле ледокола или на Якоби, где также будет открываться вид на «Вальс яхт» в Иркутске.

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